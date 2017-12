Det sker i dag: Sidste rentemøde med Janet Yellen

Yellens sidste rentemøde



Den amerikanske centralbank Federal Reserves rentemøde, der slutter onsdag med en melding om renteniveauet fremadrettet, er det sidste med Janet Yellen, 71 år, for bordenden.



Alle venter, at Yellen i aften meddeler, at renten sættes op med et kvart point til 1,50 pct. Det vil i givet fald være den tredje forhøjelse i år.



Iagttagere er mere usikre på hvornår de næste renteforhøjelser kommer, bl. a. fordi præsident Trump har en skattereform på vej. Den vurderes over ti år at øge den amerikanske statsgæld med ikke mindre end 1500 mia. dollar.



Bestikkelse



Den omfattende straffesag om bestikkelse i it-selskabet Atea fortsætter i dag i retten i Glostrup. Det er den, hvor der angiveligt optræder gaver i form af rejser til Formel 1 løb i Dubai.



Brexit igen-igen



Europa-Parlamentet diskuterer i dag om, der er opnået tilstrækkelige fremskridt i første fase af brexit-forhandlingerne til at EU kan gå videre i forhandlingerne.



Tal fra nær og fjern



Danmarks Statistik har samlet tal for beskæftigelsen for lønmodtagere i tredje kvartal og for beskæftigelsen i den offentlige forvaltning og service. I både Tyskland og USA kommer der i dag tal for forbrugerporisernes udvikling i november.