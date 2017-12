Mejerigiganten Arla smider bestyrelsesmedlem ud

Mejerigiganten Arla smider formanden for sine engelske ejere, Jonathan Oven, der også er medlem af Arlas bestyrelse, ud.



Han ryger ud, efter at selskabet UKAF, der er det britiske andelsselskab, som er medlem af andelsselskabet Arla, har smidtd ham ud. Derfor er han ikke længere berettiget til at sidde i Arlas bestyrelse.



De engelske andelshavere - mælkeproducenter - har mistet tilliden til Jonathan Oven, fordi, der "er alvorlige mangler i Jonathan Ovens ageren som bestyrelsesformand" i et britisk selskab, Emerald Debtco Limited, der er ejet af Arlas engelske ejere, andelshavere. Og det har været "skadeligt" for det engelske selskab, oplyses det i en udtalelse.



"Som konsekvens af UKAF's bestyrelses beslutning om at opsige Jonathan Ovens medlemskab – en beslutning som Arla Foods ambas bestyrelse er enig i - er han ikke længere berettiget til at være medlem af Arlas Foods ambas bestyrelse. Det efterlader en ledig plads i Arla Foods amba's bestyrelsen til en repræsentant fra UK," siger Arlas formand Åke Hantoft: