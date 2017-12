Genmab: Amerikansk hedgefond satser på større kursfald

Den amerikanske hedgefond AQR Capital Management har udbygget sin shortposition i aktien i Genmab og satser med andre ord endnu mere på kursfald i aktien.



Positionen er nu på 0,70 pct. af de udstedte aktier i Genmab, fremgår det af en indberetning til Finanstilsynet tirsdag, og den er udvidet fra 0,6 pct. ved den foregående indberetning 29. november.



Første gang, hvor AQR blev registreret som "short"-spekulant i aktien, var 15. november, hvor der blev indberettet en position på 0,51 pct.



Reglerne tilsiger, at der skal ske indberetning til Finanstilsynet, når der er opbygget en position på minimum 0,50 pct., hvorefter der skal indberettes hver gang positionen udvides eller indskrænkes med 0,1 procentpoint.



At gå kort i en aktie betyder, at en investor låner en aktie, som sælges i markedet med et håb om, at den på et senere tidspunkt kan købes tilbage til en lavere kurs. Herigennem kan en investor tjene på et fald i aktien, hvis kursgevinsten vel at mærke overstiger det gebyr, det koster at låne aktierne fra begyndelsen.



Aktien i Genmab falder tirsdag 4,7 pct. til 1128 kr.

/ritzau/FINANS