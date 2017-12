Efter katatroferegnskab: Fætter BR-ejer fyrer topchef

(Opdateret) Per Sigvardsson udnævnes til ny topchef for Fætter BR-ejeren Top-Toy, efter et katastroferegnskab med tocifret millionunderskud. Han erstatter Søren Torp Laursen. Kapitalfonden EQT overtog i 2015 hovedparten af koncernen fra familien Gjørup.



Per Sigvardsson kommer fra et job som chef for Granngården i Sverige.



Det sidste regnskab, som Søren Torp Laursen fik lov at aflægge, gav i 2016/17 et minus på 39 mio. kr. efter en omsætning på 3,9 mia. kr. It-problemer, skuffende julehandel i fjor og sommervejret var undskyldningerne.



"Søren og jeg har siden sensommeren diskuteret den langsigtede strategi for Top-Toy, samt hvilken profil, der bedst kan sikre virksomhedens videre udvikling. Vi er sammen kommet til den konklusion, at Top-Toy har brug for en ny topchef med en anden profil. Vi aftalte derfor, at Top-Toy ville søge efter en ny adm. direktør, og at Søren, efter at have stået i spidsen for selskabet gennem de seneste års forandringer, vil forlade virksomheden," siger Michael Hauge Sørensen, bestyrelsesformand for Top-Toy.



Han slår fast, at Per Sigvardsen har arbejdet i detailhandlen hele sin karriere og ved, hvad der skal til for at møde kundernes forventninger bedst muligt i et dynamisk marked.



"Per har stor erfaring inden for online handel og drift af fysiske butikker, og han har ligeledes solid erfaring med forandring af detailvirksomheder. Jeg er overbevist om, at Per vil være et stort aktiv for Top-Toy og sikre fremdrift, både når det gælder virksomhedens strategi, og den kommercielle dagsorden i et konkurrencepræget og foranderligt marked," siger formanden.



Taknemmelig



Michael Hauge siger, at han er taknemmelig for den afgående topchefs indsats med at sikre en god overgang i forbindelse med familien Gjørups salg og EQTs indtog. Og nævner i en pressemeddelelse også, at Søren torp stået i spidsen for udvikling af en ny strategi for henholdsvis Fætter BR og TOYS"R"US ligesom han har stået i spidsen for implementeringen af et nyt it-system og en ny online platform.



Per Sigvardsson, der tiltræder 22. januar, har mere end 20 års erfaring fra en række ledende stillinger i detailvirksomheder som Elgiganten og Dixons Carphone.



"Legetøjsmarkedet er under forvandling og både digitalisering og globalisering spiller en stor rolle. Top-Toy er markedsleder i Norden, og jeg påtager mig spændt opgaven med at udvikle virksomheden til en

fremtidssikret omni-channel aktør," siger Per Sigvardsson.



De to legetøjskæder Fætter BR og TOYS"R"US driver i alt mere end 300 butikker og otte web-butikker. Der er i alt mere end 3300 medarbejdere.