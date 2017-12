Det skriver medierne: Uventede rentestigninger kan ramme boligmarkedet

Jyllands-Posten Erhverv



Børsen

Berlingske Business

2018 kan byde på uventede rentestigninger, fordi finansmarkederne undervurderer, hvor meget centralbankerne i USA og i eurozonen vil gøre for at undgå inflation. Det mener de tre storbanker Deutsche Bank, Goldman Sachs og JPMorgan Chase. Det kan ramme boligmarkedet. Det skriver Finans Normal-kæden med en dansk tøjmilliardær som hovedaktionær har sat to tidligere Kiwi-chefer i spidsen for et indtog på det svenske marked. Det skriver Finans Online-modevirksomheden Boozt går nye veje for at sikre virksomheden. Et samarbejde med et hackerfællesskab hjælper tøj-giganten med at sikre sig imod eventuelle cyberangreb. Det skriver Finans Det var en tiltrækkende konstruktion, da Peter Mægbæk for bare et par måneder siden deltog i den fusion af to mindre it-virksomheder, der blev til Izara. Nu har den indiske it-gigant Sonata Software købt 15 pct. af den danske it-virksomhed. Læs historien her Alexander Schrøder og Kenn Gudbergsen sagde i 2016 deres job op for at skabe en fitnessapp, der skulle gøre træning i udlandet nemmere. De har nu startet Trainaway, hvor man kan søge efter steder at træne, når man er ude at rejse og købe en-, to- eller tre-dagespas til et fitnesscenter. Læs historien her Legetøjsproducenten Plus-Plus kører med fuld damp i alle døgnets timer. På blot et år har Plus-Plus udvidet med ti lande, heriblandt Tyrkiet og England, så selskabet nu eksporterer til 40 lande i alt, mens flere lande er på tegnebrættet. Læs historien her De danske bankaktier fortsætter opturen oven på Basel-komitéens forslag til nye bankkrav. Markedet drager et lettelsens suk, vurderer analytiker. Læs historien her Frifindelsen af den tidligere ledelse og revision i Roskilde Bank får Folketingets erhvervsudvalg til at gå i aktion. Et enigt udvalg på tværs af partiskel vil have kulegravet lovgivningen for at få afklaret, om de danske bankregler er for slappe. Det skriver Berlingske Business To af landets førende professorer inden for finansielle markeder mener, at aktierne er blevet så dyre, at man ikke mere skal forvente markante stigninger. Perioder med så høje aktiepriser er historisk set altid blevet efterfulgt af et meget markant dyk. Det skriver Berlingske Business En gigantisk nedtur med et lovende kræftmiddel har sendt det danske biotekselskab Bavarian Nordic i knæ. Midt i en tung tid er Bavarians amerikanske partner, Bristol-Myers Squibb, nu på banen med entydig støtte til det pressede danske selskab. Det skriver Berlingske Business /ritzau/FINANS