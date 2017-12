De fem største EU-økonomier klager over amerikansk skattereform

Den skattereform, som er på vej gennem den amerikanske kongres, kan stride mod internationale aftaler og forvrænge vilkårene for handel mellem USA og EU.



Sådan skriver finansministrene fra EU's fem største økonomier i et brev til deres amerikanske kollega, Steven Mnuchin.



Det skriver nyhedsbureauet AP, som har set brevet.



Heri skriver finansministrene fra Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien og Spanien, at de har "signifikante bekymringer" over den reform, der muligvis er på vej.



Særligt klager de fem finansministre over en del af reformen, der skal bekæmpe, at multinationale selskaber flytter deres overskud over i den del af forretningen, hvor der betales mindst muligt skat.



Intentionen får ros i brevet. Men den del af loven er udformet på en måde, den ifølge de fem finansministre har "potentiale til at påføre ekstrem skade på international bank- og forsikringsforretning".



Ifølge de europæiske finansministre kan det "føre til skattestigninger og muligvis forvrænge internationale finansielle markeder".



Tidligere har alle 28 finansministre fra EU-landene udtrykt deres bekymring over skattereformen, som Det Republikanske Parti er ved føre gennem Kongressens to kamre.



De fem finansministre vælger igen at sætte streg under deres bekymring i dagene op til skattereformens endelige udformning.



Begge kamre har vedtaget hver sin udgave af en skattereform.



Et udvalg bestående af medlemmer fra begge kamre skal nu samle de to lovforslag til en skattereform, der kan vedtages. Første møde i udvalget finder sted onsdag.



Begge forslag indeholder ifølge AP store skattelettelser for 1500 milliarder dollar.





