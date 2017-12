Det sker i dag: Medvind på SAS' marked

Relateret indhold Aktieordbog

Tidligt SAS-regnskab

Luftfartsselskabet SAS, som den danske stat er medejer af, kommer fra morgenstunden med årsregnskab. Selskabet overraskede i september mange investorer og analytikere ved efter tredje kvartal at præsentere de bedste tal i lange tider. SAS opjusterede og venter at årsresultatet i 2016/17 bliver bedre end de 939 mio. skr., som stod på bundlinjen før skat efter 2015/16., og siden har der været mange tegn på, at der er medvind i selskabets sektor, hvor flere konkurser giver bedre plads til de andre aktører. SAS præsenterer sin årsrapport i hovedsædet i Stockholm.



Passagertal fra København

Samtidig med SAS' tal melder en af de store SAS-lufthavne, Kastrup, ud med sine trafiktal - antallet af starter og landinger samt antal rejsende - i november.



Tæppe-halvår

Egetæpper, der er en af de største nordeuropæiske tæppeproducenter, er klar med halvårstal. Efter første kvartal fastholdt selskabet sine helårsforventninger, som lover en omsætning på 1,15-1,225 mia. kr., og et driftsresultat (ebit) på 7-8 pct. heraf. I første kvartal realiserede Egetæpper dog en ebit-margin på 9 pct.



Fisk på bordet

Der er fisk – eller i hvert fald fiskekvoter – på bordet ved fiskeriministrenes rådsmøde i Bruxelles. Ministrene skal fastlægge kvoter for, hvad fiskerne må fange næste år.