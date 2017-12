Ørsted sælger halvdel af havmøllepark og opjusterer

Relateret indhold Aktieordbog

Ørsted A/S - tidligere Dong - har gennemført salget af 50 pct. af havmølleparken Borkum Riffgrund 2 og opjusterer nu sit driftsresultat (ebitda) for helåret.



Det meddeleler selskabet.



Ørsted har tidligere meldt ud om et forventet driftsresultat på 17-21 mia. kr., men lægger sig altså nu efter gennemføreslen af handelenhelt op i toppen af intervallet.



Køberen af halvdelen af offshoreanlægget er Global Infrastruture Partners, som betaler for aktierne i år, mens betaling for den såkaldte EPC-kontrakt fordeles mellem i år og næste år.