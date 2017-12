Finanstilsynet godkender salg af Nets-aktier til kapitalfond

Det danske finanstilsyn har godkendt salget af Nets til den amerikanske kapitalfond Evergood 5, der indirekte kontrolleres af en række Hellman & Friedman-fonde.



Det oplyser Nets i en meddelelse til fondsbørsen.



Både EU-Kommissionen, det norske finanstilsyn og det finske økonomiministerium har godkendt salget.



Der mangler dog stadig godkendelser fra det svenske og finske finanstilsyn.



Amerikanerne har budt 165 kr. per aktie i Nets, og gennemførelsen er betinget af, at mere end 90 pct. af aktiekapitalen accepterer det.



Buddet står til at udløbe 18. december klokken 16.00 dansk tid.



Nets-aktien lukkede mandag i 163,30 kr. efter en stigning på 0,2 pct.