Biotekselskaber løber med opmærksomheden i lysegrøn start for USA-aktier

De amerikanske aktier er startet i let positivt terræn mandag, hvor der dermed er flere rekorder i sigte, hvis niveauerne kan holde dagen ud.



Efter få minutters handel steg de tre toneangivende indeks i USA, S&P 500, Nasdaq og Dow Jones, med mellem 0,04 pct. og 0,1 pct.



På selskabssiden er der positiv opmærksomhed til biotekselskabet Celgene, der laver lægemidler til behandling af blandt andet kræft.



Selskabet og partneren Juno Therapeutics har fremlagt nye data fra et igangværende studie med lægemiddelkandidaten JCARO17, der skal bruges til behandling af lymfekræftformen Non-Hodgkin.



Celgene har desuden også en finger med i spillet i en anden stor pipeline-nyhed, idet selskabet er partner med Bluebird, der har fremlagt data for et stort håb inden for behandlingen af knoglemarvskræft - og dermed også en potentiel konkurrent til Genmabs Darzalex på sigt.



Der er dog tale om fase 1-data, hvorfor der endnu er lang vej til markedet, men storbanken Goldman Sachs betegner data som "banebrydende" og forudser et markant potentiale.



De bliver positivt modtaget af investorerne, der sender Celgene op med 3,3 pct. til 109,61 dollar fra start.



Bluebird-aktien stiger med 21,5 pct. til 207,95 dollar i den tidlige handel.



Juno Therapeutics, som også er børsnoteret, falder omvendt med 4,7 pct. til 55,90 dollar.



Legetøjsproducenten Mattel, der nok er mest kendt for Barbie-dukken, har omvendt en lidt sværere dag efter offentliggørelse af foreløbige salgsdata for fjerde kvartal.



Selskabet fortæller i en meddelelse, at salget i fjerde kvartal ser ud til at blive ramt af en strammere lagerkontrol hos nogle af kunderne, ligesom visse brands har underpræsteret, skriver Bloomberg News.



Mattel falder med 0,2 pct. til 15,01 dollar efter de første handler.