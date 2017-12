Eksplosion på Manhattan: Mand med eksploderet bombevest er pågrebet

Opdateret kl. 14.58 - New York er mandag morgen blevet rystet af en mindre eksplosion, som ifølge de første meldinger ikke har kostet menneskeliv.



Der skal, siger en politikilde til nyhedsbureauet AP, være tale om en person, som bar en bombevest på en undergrundsbanestation. Her gik vesten af.



Politiet har bekræftet eksplosionen, skriver NBC News. En person er pågrebet, det har myndighederne også meddelt.



Hændelsen er sket tæt ved en busterminal nær Times Square, og adskillige brandbiler og udrykningskøretøjer er sendt til området. Det fremgår af tv-billeder fra blandt andet CNN.



Trump er blevet orienteret om hændelsen, skriver talskvinde Sarah Sanders i Det Hvide Hus på Twitter. Også New Yorks borgmester, Bill de Blasio, er blevet briefet om eksplosionen, skriver nyhedsbureauet dpa.



En politikilde siger til nyhedsbureauet AP, at en bombe blev detoneret på en undergrundsstation.



Det skete omkring klokken 7.30 mandag lokal tid.



Den mistænkte, som er pågrebet, har skader, der ikke er livstruende. Han er af journalister på stedet blevet set liggende på en båre, rapporterer CNN.



- En mistænkt mand er anholdt. Ingen sårede i øjeblikket bortset fra mistænkte. Undgå området, skriver politiet i New York på Twitter.



Tidligere har politiet om hændelsen på Manhattan skrevet følgende:



- Politiet i New York reagerer på meldinger om en eksplosion af ukendte årsager ved 42nd Street og 8th Avenue. Linjerne A, C og E bliver evakueret i øjeblikket. Informationer er foreløbige, skriver politiet.



CNN rapporterer, at politiet søger efter bomber i området. Det er ikke bekræftet af politiet.



/ritzau/







