Det skriver medierne: Alarmsselskab mere optaget af penge end at sikre kunderne

Landets største forhandler af privatalarmer, Verisure, sætter sine kunders sikkerhed over styr, lyder kritikken fra en række medarbejdere, der bakkes op af eksperter. Sløsede procedurer, manglende uddannelse af montører og høj udskiftning i medarbejderstaben er faktorer, der udhuler sikkerheden. Læs artiklen her. Danmarks fjerdestørste teleselskab, 3, gør klar til en mere massiv satsning på at få danske virksomhedskunder, men det bliver uden priskrig. Ny erhvervsdirektør skal få virksomhederne til at skifte fra konkurrenterne. Læs artiklen her. Alt tyder på rekordhøje udbytter hos investeringsforeningerne til foråret. Foreløbige tal fra seks af de store foreninger viser tæt på en fordobling af beløbet i forhold til 2017. De venter tilsammen at skulle udbetale udbytter på 20,5 mia. kr. fra de udbyttebetalende afdelinger. Læs artiklen her. DSV's integration af den sønderskudte amerikanske speditørkæmpe UTI har fået koncernen i overraskende hopla. UTI, der skrantede med mismodige og ineffektive medarbejdere, har i de seneste tre kvartaler genereret langt højere driftsmarginer i organisationen end DSV's egne langsigtede forventninger. Læs artiklen her. Bavarian Nordic blev hårdt ramt, da et lovende middel mod prostatakræft dumpede i fase 3. Men Bavarian Nordic er andet, for i de senere år har koppevaccinen Imvamune været den væsentligste indtægtskilde for selskabet. Den amerikanske regering har netop i november udnyttet en option under en nyligt indgået kontrakt på frysetørret Imvamune. Læs artiklen her. Transportvirksomheden NTG, Nordic Transport Group, er i fuld gang med at forberede en notering på fondsbørsen i København til foråret 2019. Virksomheden, der i de seneste år er vokset fra en række af de største konkurrenter, ønsker at fortsætte væksten, men har svært ved at se omsætningen komme op over de 5 mia. kr. uden tilførsel af fremmed kapital. Læs artiklen her.

Coloplast er løsnet fra sin spændetrøje og kan nu mere frit foretage opkøb. Kravet om lønsomhedsforbedring kan hæmme evnen til at investere i vækst, og det har været tilfældet for Coloplast, vurderer bestyrelsesforStore danske virksomheder risikerer højere priser på realkreditlån, hvis de nye Basel-krav til banker bliver vedtaget. Det vurderer Finans Danmark, der peger på, at der isoleret ligger en stor kapitalkravsstigning, som kan henføres til erhvervsudlån. Læs artiklen her. /ritzau/FINANS