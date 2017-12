Egyptens top-imam aflyser møde med USA's Pence i Jerusalem-strid

En af Egyptens øverste, religiøse ledere, imamen i al-Azhar moskéen, vil ikke mødes med USA's vicepræsident, Mike Pence, når Pence besøger Egypten senere på måneden.



Aflysningen fra den fremtrædende imam kommer, efter at USA's præsident, Donald Trump, har anerkendt Jerusalem som Israels hovedstad.



Imamen, Ahmed al-Tayeb, har meddelt sin "kategoriske afvisning af en formel anmodning fra den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, om at møde ham 20. december", lyder det i en meddelelse fra al-Azhar.



Begrundelsen er "den uretfærdige og urimelige amerikanske beslutning om Jerusalem", hedder det videre.



"Al-Azhar kan ikke sidde sammen med dem, der forfalsker historien og fratager folk deres rettigheder," lyder det i udtalelsen.



"Hvordan kan jeg sætte mig sammen med dem, der gav det, de ikke ejer, til dem der ikke fortjener det?," er den højtstående imam citeret for at sige i meddelelsen.



Al-Azhar i Kairo er en af den sunnimuslimske verdens mest indflydelsesrige institutioner.



Efter fredagsbønnen i Kairo sender Tayeb en særlig opfordring til palæstinenserne i Jerusalem:



"Lad jeres tredje intifada være på linje med jeres tro på sagen og jeres kærlighed til jeres land. Vi er med jer og vil ikke svigte jer."



Torsdag var der meldinger om, at Pences planlagte møde i denne måned med palæstinensernes leder, Mahmoud Abbas, også risikerer at ryge i vasken på grund af den seneste udvikling.



Mike Pence er "ikke velkommen i Palæstina", siger en højtstående palæstinensisk embedsmand til Reuters.



/ritzau/AFP