Fredsbevarende soldater fra FN dræbt i angreb i DRCongo

Et stort antal fredsbevarende soldater fra FN er fredag blevet dræbt og såret i et angreb i det østlige del af Den Demokratiske Republik Congo.



Der er tale om mindst 14 fredsbevarende soldater, der har mistet livet. Mindst 12 af de dræbte er fra Tanzania. Yderligere 53 meldes såret. Det oplyser FN's generalsekretær, António Guterres.



Herudover er mindst fem congolesiske soldater blevet dræbt i angrebet.



Guterres siger, at det er det værste i nyere tid for FN.



"I dag er en meget tragisk dag for FN-familien," siger han ifølge nyhedsbureauet AP.



"Jeg fordømmer utvetydigt disse angreb. Disse bevidste angreb mod fredsbevarende styrker er uacceptable og udgør en krigsforbrydelse," lyder det fra Guterres.



Flere nyhedsbureauer skriver, at den ugandiske muslimske oprørsgruppe ADF formodes at stå bag angrebet. FN-styrken har base 45 kilometer fra byen Beni, der flere gange tidligere har været mål for angreb fra ADF.



Jean-Pierre Lacroix, der er vicegeneralsekretær med ansvar for de fredsbevarende operationer i FN, udtaler ifølge AP, at angrebet skete torsdag aften i provinsen Nordkivu.



Lacroix siger, at han er "oprørt" over angrebet.



FN's fredsbevarende indsats i DRCongo, som har været der siden 2010, er den største og dyreste i verden. Dens formål er at få styr på væbnede grupper i det konfliktplagede centralafrikanske land.



Den fredsbevarende styrke, Monusco, består af 18.000 mand og har været under angreb flere gange tidligere.



