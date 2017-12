Relateret indhold Tilføj søgeagent VG Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer VG

Bevæbnede politibetjente vogter fredag eftermiddag alle ind- og udgange til den internationale lufthavn Sandefjord Lufthavn Torp syd for den norske hovedstad, Oslo.



Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.



Der skulle også være et stort opbud af brandbiler og ambulancer. Politiets bomberyddere er også tilkaldt.



Politiet oplyser ikke, hvad årsagen til politiaktionen er.



Ifølge avisen VG har politiet i en pressemeddelelse fredag eftermiddag oplyst, at de har skærpet beredskabet ved lufthavnen.



Det bliver understreget, at der ikke er en konkret trussel mod lufthavnen. Driften er derfor ikke påvirket.



Det var fredag morgen, at politiet modtog oplysninger, som gjorde det nødvendigt at gennemføre "forebyggende foranstaltninger".



Politiet oplyser fredag eftermiddag, at de i øjeblikket arbejder på at få oplysningerne bekræftet igennem et vidne.



Kommunikationsmedarbejder Torgny Alstad ved politidistriktet Syd-Øst siger til VG:



"Politiet har modtaget information, der gør, at det er nødvendigt at udføre forebyggende bevogtning.



Er det en alvorlig eller kritisk situation?



"Det hverken kan eller vil jeg sige noget om," siger Torgny Alstad.



/ritzau/