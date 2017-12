Letbanen gør sig klar til at åbne med kort varsel

Aarhus Letbane gør sig klar til snart at kunne åbne togdørene for passagererne i byen. Det meddeles i en pressemeddelelse.



Meldingen kommer efter et møde fredag med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor det ikke blev afgjort, om letbanen kan åbne i uge 50.



Vicedirektør i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Kåre Clemmesen siger efter mødet, at hvis alt går, som det skal, kan letbanen forhåbentlig begynde driften i slutningen af uge 50 eller starten af uge 51.



"Jeg kan ikke give garantier. Jeg er nødt til at vente, indtil jeg har et tilstrækkeligt godt materiale. Men vi har set et stort fremskridt. De har leveret et meget bedre materiale, end vi så sidst. Men de har stadig noget at levere i næste uge," siger han.



Trafikstyrelsen og Aarhus Letbane mangler altså at ordne de sidste udeståender, før der kan gives grønt lys til letbanens åbning.



Mens sagsbehandlingen er i gang, gør Aarhus Letbane sig klar til at åbne driften med passagerer, umiddelbart efter at de modtager godkendelsen fra Trafikstyrelsen.



/ritzau/