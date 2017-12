EU og Storbritannien enige om brexit-aftale

EU og Storbritannien er ifølge flere medier blevet enige om en aftale om briternes udtræden af unionen - populært kaldet brexit.



Derefter venter forhandlinger om en eventuel handelsaftale mellem parterne.



EU's ledere skal i næste uge formelt beslutte, om aftalen er udtryk for "tilstrækkeligt fremskridt" til at indlede næste skridt i forhandlingerne - en aftale om samhandlen efter skilsmissen.



- Begge sider har måttet lytte til hinanden, justere deres positioner og vise vilje til at indgå kompromis, siger Jean-Claude Juncker, chef for EU-Kommissionen, ifølge Bloomberg News.



- Det har været svære forhandlinger for EU lige så vel som Storbritannien, fortsætter han.



Der er flere kardinalpunkter i forhandlingerne, herunder en aftale for de flere millioner europæere, der bor i Storbritannien, en aftale omkring en åben grænse til Irland og en udtrædelsesregning til briterne.



Ifølge Financial Times skal Storbritannien betale mellem 40 og 60 mia. euro for udtrædelsen, men der er endnu blot tale om estimater.



Forhandlingerne om briternes udtræden har kørt længe, efter at det britiske folk i juni sidste år stemte for at forlade samarbejdet efter mere end 40 års medlemskab.



Først i slutningen af marts i år aktiverede Storbritanniens premierminister, Theresa May, officielt artikel 50 i Lissabon-traktaten og satte gang i udtrædelsesprocessen.



Det gav briterne en periode på to år til at nå en endelig aftale om skilsmissen med EU.



/ritzau/FINANS