Saudiarabisk kronprins stod bag købet af verdens dyreste maleri

Der var formentlig ikke mange, der havde hørt om den saudiarabiske prins, der onsdag blev udnævnt som køberen af verdens dyreste maleri.



Og nu viser det sig da også, at køberen af Leonardo da Vinci-maleriet "Salvator Mundi" formentlig er en langt mere prominent en af slagsen.



Den amerikanske avis The Wall Street Journal skriver således, at den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salman stod bag indkøbet.



Mohammed bin Salman, der er søn af kong Salman, benyttede sig angiveligt af en mellemhandler til at få fingre i det attraktive maleri.



Ved auktionen i november blev det solgt for 2,84 mia. kr.



The Wall Street Journal citerer i sin historie en række unavngivne kilder med indsigt i kronprinsens gøren og laden.



"Han er en stedfortræder for MBS (Mohammed bin Salman)," lyder det fra en unavngiven personlighed inden for regionens kunstverden om den prins, der i første omgang blev udnævnt som maleriets nye ejer.



Mohammed bin Salman har på det seneste konsolideret sin magtfulde position i Saudi-Arabien.



Han står blandt andet bag den ambitiøse "Vision 2030"-plan, der skal bringe sociale og økonomiske forandringer til det olieafhængige land.



Og i november var han angiveligt manden bag en lang række anholdelser, der blev foretaget en ny antikorruptionsenhed i landet.



Flere end 200 prinser, ministre, tidligere ministre, embedsmænd og forretningsmænd blev her anholdt, i hvad der betragtes som en rendyrket magtdemonstration af landets kommende konge.



Maleriet "Salvator Mundi" skal udstilles på museet Louvre Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater.



Det er 66 centimeter højt og blev angiveligt malet af Leonardo da Vinci omkring år 1500.



