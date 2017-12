To raketter er torsdag blevet affyret fra Gazastriben. De udløste sirener i Israel, men slog ned inden for den palæstinensiske enklave, oplyser Israels militær.



Flere steder i området omkring den nordlige del af Gazastriben begyndte sirenerne at hyle. En app, der skal advare israelerne mod raketangreb fra Gaza, reagerede ligeledes på truslen.



Der var ikke umiddelbart nogen gruppe, der tog skylden for affyringen af raketterne.



Stemningen er højspændt i Gazastriben og flere dele af Vestbredden, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, onsdag meddelte, at han anerkender Jerusalem som Israels hovedstad.



