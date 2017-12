Et syv timer langt nedbrud i det omdiskuterede it-system Sundhedsplatformen fik onsdag sygehusene i Region Sjælland og Region Hovedstaden til at gå i nødprocedure.



Det oplyser DR Nyheder.



Nedbruddet betød, at læger, sygeplejersker og afdelinger på sygehusene i de to regioner ikke kunne kommunikere med hinanden om blodprøver, EKG-diagrammer og røntgenundersøgelser.



Ifølge sundhedsfaglig chef i Region Sjælland Preben Cramon fik personalet på hospitalerne og de praktiserende læger besked med det samme.



"Der bliver sendt en pop-up meddelelse ud, så man på alle skærme kan se, at for øjeblikket fungerer denne del af Sundhedsplatformen ikke," siger han til DR.



/ritzau/