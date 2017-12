Det skriver medierne: PFA investerer i silikonebryster med Goldman Sachs

Pensionskæmpen PFA har skruet kraftigt op for sine alternative investeringer i efteråret og skudt 150 mio. dollar, eller knap 1 mia. kr., i det amerikanske selskab Avantor, der blandt andet laver silikone til silikonebryster. Investeringen i Avantor sker sammen med Goldman Sachs og et stort canadisk pensionsselskab. Læs artiklen her. PFA, der for nylig købte sig ind i Nykredits ejerkreds, udnytter retten til at placere en person i finanskoncernens bestyrelse. Jagten på en profil er skudt i gang. Læs artiklen her. Efter en klokkeren godkendelse hos de amerikanske sundhedsmyndigheder er Novo Nordisk millimeter fra at sende sit ultimative medicinske fremtidshåb på gaden i USA. Det bliver ikke større, lyder det fra Novos mangeårige forskningsdirektør, der er stærkt begejstret for sit forskningsteam. Læs artiklen her. Energikoncernen Ewiis kommercielle forretning skal adskilles fra monopolet på el, vand og varme. Dermed vil bestyrelsesformanden i Ewii stoppe beskyldninger om misbrug af kundernes penge. Læs artiklen her. Regntøjsfirmaet Lyngsøe Rainwear er solgt til norske Hansen Protection. Ejeren, Bo Lyngsøe, kan sætte over 100 mio. kr. ind på kontoen. Læs artiklen her.

Netbutikken Boozt investerer op mod 10 mio. kr. i en strøgplacering i hovedstaden. Selskabet følger ny trend med netbutikker, der åbner fysiske butikker. Læs artiklen her. Fagbevægelsens salg af forsikringsselskabet Alka er logisk, men afslører samtidig, at man ikke er den naturlige ejer af Arbejdernes Landsbank. Nu er ånden sluppet ud af flasken, vurderes det. Læs artiklen her. /ritzau/FINANS