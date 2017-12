Time Magazine: Tavshedsbrydere i kamp mod sexchikane er årets person

Relateret indhold Tilføj søgeagent Donald Trump Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Personer Donald Trump

Det amerikanske Time Magazine har kåret "tavshedsbrydere" i forbindelse med blandt andet #MeToo-kampagnen mod sexchikane som "Årets Person".



De mange sager om chikane, der er kommet frem de seneste måneder, kommer, efter at anklager mod filmproducenten Harvey Weinstein startede en bølge på sociale medier, der siden er blevet kendt som #Metoo.



"Hashtagget #MeToo har fungeret som en paraply for solidaritet for millioner af mennesker, der er stået frem med deres historier. Det er en del af historien. Men ikke den hele," skriver Time.



Time kårer hvert år årets person - Person of the year. Det er en betegnelse for en person eller gruppe, der har sat et markant præg - enten positivt eller negativt - på året, der gik. Titlen tilfaldt sidste år Donald Trump.



/ritzau/AFP