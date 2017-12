Det skriver medierne: Olieaftale kan efterlade sort guld i Nordsøen

Det vigtige Tyra-felt blev reddet med Nordsøaftalen, der også skulle skubbe gang i udvindingen fra en række marginale olie- og gasfelter. Men både PwC og Olie Gas Danmark tvivler på, at det vil ske. Læs artiklen her. Novo Nordisks væksthåb Semaglutid fik i aftes den endelige godkendelse i USA. For et par måneder siden indstillede 16 eksperter til FDA, at diabetesmidlet kunne godkendes, og nu er det sket officielt. Læs historien her. Virksomheder kan forbedre image såvel som bundlinje, hvis deres topchefer bliver mere synlige på de sociale medier. De toneangivende CEO's er alt for tilbageholdende, påpeger førende strateg i sociale medier. Læs artiklen her. Salget af Alka til Tryg har fået kritiske røster med på vejen. Mens handlen fejres i fagbevægelsen, på hovedkontorerne i Tryg og Alka og blandt investorerne, er kunderne kritiske. Det kommer ikke bag på Alka-topchef Henrik Grønborg. Læs artiklen her. Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Sydbank og Nykredit afviser alle at modtage store beløb, som kunder har tjent på handel med kryptovalutaen bitcoin. Det skyldes ifølge Danske Bank, at man som bank skal kunne forklare, hvor penge, der bliver overført, kommer fra. Finanstilsynet påpeger, at bitcoin-handel er lovlig. Spar Nord, Saxo Bank og Arbejdernes Landsbank siger ja til kryptovalutaen. Læs aktien her Huscompagniet er i gang med endnu et rekordår, og ejeren, kapitalfonden EQT, overvejer lige nu mulighederne for at sælge selskabet i en milliardhandel. Læs artiklen her /ritzau/FINANS