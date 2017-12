Saudi-Arabien holder 159 bag tremmer i stor korruptionssag

159 personer sidder fortsat fængslet i Saudi-Arabien, efter at omfattende korruptionsanklager blev meddelt i november.



I alt har 320 personer været stævnet i indsatsen mod korruption, siger en anklager i landet.



Blandt de anklagede er prinser, ministre og højtstående embedsmænd. Men de fleste har ifølge anklageren indgået forlig for at slippe for retsforfølgelse.



Det kom frem i slutningen af november, at prins Miteb bin Abdullah var sluppet fri, efter at han havde indgået forlig for en milliard dollar - eller næsten 6,3 milliarder kroner.



Før sin anholdelse blev den 65-årige prins, som er søn af den afdøde kong Abdullah, fyret som leder af landets nationalgarde.



Iagttagere har vurderet, at fyringen af Miteb skal ses som kronprins Mohammed bin Salmans forsøg på at konsolidere sin magt.



Mohammed bin Salman blev udpeget til kronprins i sommer.



/ritzau/Reuters