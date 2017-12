Den professionelle fodboldspiller Nadia Nadim er kåret til Årets Dansker af Berlingske.



Nadia Nadim får prisen, fordi hun er et menneske og en personlighed, som vores fælles Danmark har brug for, lyder begrundelsen.



Nadia Nadim kom til Danmark som flygtning fra Afghanistan som 12-årig og udover at være spiller på det danske fodboldlandshold, har hun haft en professionel fodboldkarriere i USA.



Inden længe rykker hun til klubben Manchester City i England.



Ved siden af sin karriere på fodboldbanen studerer hun medicin, som hun er færdig med om to semestre.



Nadia Nadim var nomineret til prisen sammen med ni andre. Det var blandt andre arkitekt Bjarke Ingels, Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, og debattør Svend Brinkmann.



/ritzau/