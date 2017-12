Kevin Spaceys tv-kone overtager hovedrollen i House of Cards

Netflix Inc. vil ifølge Reuters starte produktionen af den sidste sæson i serien "House of Cards" i 2018, og at Kevin Spacey, der står over for flere sexanklager, ikke vil medvirke.



"Vi har lavet en aftale om at producere seks sæsoner. Det vil blive en sæson på otte episoder, og produktionen vil starte tidligt i 2018, og den vil ikke involvere Kevin Spacey, siger Ted Sarandos, indholdschef hos Netflix.



Ted Sarandos siger også, at den sidste sæson vil være med Robin Wright i hovedrollen. I serien spiller hun Claire Underwood, der er Kevin Spaceys karakters kone.



Streamingtjenesten har ellers tidligere suspenderet produktionen af den sidste sæson, da man 4. november kappede alle bånd til 58-årige Spacey.



Det skete, efter beskyldninger om upassende opførsel over for blandt andre mindreårige drenge.



"Netflix vil ikke være involveret i yderligere produktion af "House of Cards", der inkluderer Kevin Spacey, oplyste streamingtjenesten mandag.



Kevin Spacey har ellers spillet hovedrollen i serien, hvor han har portrætteret den korrupte politiker Frank Underwoods vej til præsidentposten i USA.



Skandalen omkring Kevion Spacey begyndte at rulle i slutningen af oktober.



Her gav den i dag 46-årige skuespiller Anthony Rapp et interview til internetmediet Buzzfeed News.



Han beskyldte Spacey for at have gjort seksuelle tilnærmelser mod ham i 1986. Dengang var Anthony Rapp 14 år.



Efterfølgende modtog Storbritanniens berømte teater The Old Vic 20 klager om "upassende opførsel" over Kevin Spacey, hvor han var kunstnerisk leder over et årti.



