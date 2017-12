Sidste sæson af House of Cards bliver uden Kevin Spacey

Relateret indhold Tilføj søgeagent Netflix Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Netflix

Netflix Inc. oplyser mandag, at man vil starte produktionen af den sidste sæson i serien "House of Cards" i 2018, og at Kevin Spacey ikke vil medvirke. Sæsonen vil indeholde otte afsnit.



Det oplyser streamingtjenesten på en mediekonference ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Kevin Spacey har ellers spillet hovedrollen i serien, hvor han har portrætteret den korrupte politiker Frank Underwood.



Men 4. november kappede Netflix alle bånd til den 58-årige skuespiller, efter beskyldninger om upassende opførsel over for blandt andre mindreårige drenge.



"Netflix vil ikke være involveret i yderligere produktion af "House of Cards", der inkluderer Kevin Spacey," hedder det i en udtalelse fra streamingtjenesten.



Skandalen begyndte at rulle i slutningen af oktober.



Her gav den i dag 46-årige skuespiller Anthony Rapp et interview til internetmediet Buzzfeed News.



Han beskyldte Spacey for at have gjort seksuelle tilnærmelser mod ham i 1986. Dengang var Anthony Rapp 14 år.



/ritzau/