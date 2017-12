De danske renter holdt mandag niveauet fra fredagens lukning og gik dermed lidt imod strømmen i det øvrige Europa, hvor der generelt var rentestigninger på dagsordenen.



Det hører dog med til historien, at der efter dansk lukketid klokken 17 fredag blev stillet nye priser fra nogle af de store udenlandske markedsdeltagere med rentefald til følge, og dermed var der reelt også tale om en rentestigning herhjemme.



Det sene rentefald fredag kom, efter at Donald Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver Michael Flynn ifølge flere medier indrømmede at have løjet for FBI og sagde, at han skulle være parat til at vidne om, at den amerikanske præsident havde instrueret ham til at kontakte russiske myndigheder inden Trumps tiltrædelse som præsident.



Det gav et kortvarigt fald til aktierne og et plus til obligationskurserne med rentefald til følge. Senere skiftede fokus dog igen til Senatets udspil til den amerikanske skattereform, der blev stemt igennem lørdag, og så vendte udviklingen.

"Fredag eftermiddag gik der "risk off" i markedet efter meldingerne om Michael Flynn. Det gav faldende aktier og stigende obligationskurser. Pludselig gik fokus så igen over på skattereformen, og derfor så man en lille rentestigning mandag morgen," siger Simon Fasdal, der er obligationschef hos Saxo Bank, til Ritzau Finans.



Renten på den toneangivende, tiårige statsobligation herhjemme endte mandag i 0,39 pct., hvilket er uændret fra fredag klokken 17, men omtrent 3 basispoint højere end bunden fredag efter klokken 17.



/ritzau/FINANS