Tusk aflyser rejse midt i kritisk brexit-tidspunkt

Forhandlingerne om den britiske exit fra EU er inde i så kritisk en fase, at EU-præsident Donald Tusk aflyser en rejse til Mellemøsten og i stedet bliver i Bruxelles.



Det skriver hans talsmand, Preben Aamann, i en sms til Ritzau.



Ændringerne i Tusks planer skyldes "et kritisk øjeblik i brexit-samtalerne", skriver talsmanden.



Han begrunder også ændringerne med behovet for at gennemføre konsultationer om udkast til retningslinjer for næste fase i forhandlingerne.



Den britiske premierminister, Theresa May, skal mandag til afgørende møder i Bruxelles.



Hun skal klokken 13.15 mødes med EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, over en frokost.



Derefter skal hun klokken 16 mødes med Donald Tusk.



EU-præsidenten har på forhånd sat mandag 4. december som deadline for at opnå "tilstrækkelige fremskridt" i første fase af forhandlingerne.



Første fase handler om EU-borgernes fremtidige rettigheder i Storbritannien efter exit. Det handler om penge. Og det handler om fremtidens forhold på grænsen mellem Irland og det britiske Nordirland.



Hvis EU mener, at der er sket "tilstrækkelige fremskridt" i første fase, kan et topmøde 14. og 15. december i Bruxelles beslutte at gå i gang med anden fase.



Den handler om fremtidens forhold efter den britiske exit fra EU.



/ritzau/