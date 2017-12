Det skriver medierne: Danske Bank dumper på rådgivning til privatkunder

Jyllands-Posten Erhverv

Børsen



Berlingske Business

Danske Bank yder landets dårligste rådgivning til privatkunder, viser en undersøgelse fra Voxmeter baseret på 39.000 interview. Banken er også landets mindst troværdige, og befolkningen stoler ganske enkelt ikke på, hvad banken siger. Når det gælder image, er det derimod Nordea, der ligger helt i bund. Det skriver Finans Der er skudt mere end 36 mia. kr. ind i de såkaldt blandede fonde i 2017. Fondene kan være en billig adgang til porteføljepleje, vurderer chefstrateg Nikolaj Holdt Mikkelsen fra Morningstar. Det skriver Finans Tryg vil købe Alka Forsikring af danske fagforeninger. Fagforbundet FOA, der sidder på mellem 5 og 10 pct. af Alkaaktierne, siger ja til et salg, mens hovedbestyrelsen i 3F har fået mundkurv på. Læs historien her. Med endnu et køb og en fusion går mediehuset Egmont længere ind i e-handel, der skal skabe nye indtægter, efterhånden som kunderne siver fra mediegigantens utallige ugeblade og magasiner. Koncernens omsætning vil krydse den kendte medieforretning om et par år. Læs historien her Netskonkurrenten Bambora har fået adgang til op mod 40 pct. af de danske virksomheder via deres bank. Betalingsvirksomheden har indgået en aftale med bankerne i Bokis-samarbejdet, som omfatter Sydbank, Spar Nord, Nykredit, Arbejdernes Landsbank og de 60 banker i Lokale Pengeinstitutter, om at sælge betalingsløsninger. Læs historien her Mobilbetalingstjenesten Mobilepay er flyttet ud af Danske Bank, og med sig på vejen som selvstændigt selskab får betalingstjenesten et trecifret millionbeløb fra banken. Læs historien her Lundbeckkoncernen udfordres næste år af patentudløb på storsællerten Onfi i USA, og selskabet kigger mod Kina for at finde ny vækst. Godkendelsen af lægemidlet Brintellix i Kina skal sammen med 100 nye sælgere hjælpe Lundbeck til at nå et salg på 2 mia. kr. i landet i 2025. Læs historien her Når Google, Facebook og Apple bevæger sig ind på de danske bankers traditionelle hjemmebane med betalingsservice, vil finanssektoren også gerne bevæge sig ind på teknologi-firmaernes enemærker. Derfor vil bankerne af med de danske særregler, der forbyder dem at kontrollere andet end finans- og finansrelaterede virksomheder. Det skriver Berlingske Business /ritzau/FINANS