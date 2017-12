Lars Larsens Jysk flytter indkøb for milliarder fra Asien til Europa

Lars Larsens stadigt voksende Jysk-kæde af butikker lægger i større og større omfang sine milliardindkøb af møbler, tekstiler osv. i Europa - også i Danmark.



"Der er en tendens til, at vi sourcer mere og mere i Europa. Det er nemmere at håndtere, når det er i Europa. Vi flytter nok årligt i størrelsesordenen et par procent af vores indkøb væk fra Kina, Vietnam osv. til Polen, Rumænien eller andre steder i Europa. Vi sourcer meget i netop de to lande, som prismæssigt er kommet godt med i forhold til f. eks. Kina og Vietnam, hvor lønningerne jo stiger markant hvert eneste år," oplyser Lars Larsen.



Men også danske virksomheder kan være med. Jysk køber således i dag alle madrasser af danske leverandører.



"Den type volumniøse varer skal man ikke fragte alt for langt. Det er for dyrt," fastslår købmanden.



Hans Jysk-gruppe omsatte i det seneste regnskabsår for 25 mia. kr., hvilket er ny rekord.



Jysk har ikke præcist overblik over hvor mange stk. madrasser, dyner, møbler osv., der sælges om året i de over 2500 forretninger på fler kontinenter. Men det løber i hvert fald op i et trecifret antal millioner.



Jan Bøgh, adm. direktør i Jysk Nordic, siger, at godt 40 pct. af Jysks indkøb i dag ligger i Europa, men hvor hurtigt udviklingen i retning af at købe mere i Danmark eller andre europæiske lande afhænger i vidt omfang af to meget volatile størrelser: Dollarkursen og prisen på søfragt.



"Vores europæiske indkøb stiger hvert år. Men vi kan ikke sådan uden videre flytte alle indkøb tilbage til Europa. Husk, at Kina er verdens fabrik og har meget stor produktionskapacitet. Tilsvarende kapacitet er der slet ikke Europa i dag," siger han.



Jan Bøgh understreger, at med det volumen, som Jysks indkøb har fået, må det derfor nødvendigvist tage sin tid at skifte leverandører.