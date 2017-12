Dansk brintfirma trækkes i retten af amerikansk leverandør

Herning-virksomheden Nel Hydrogen A/S trækkes i retten af en amerikansk leverandør med anklager om tyveri af teknologi.



Det er kompressor-leverandøren PDC Machines, Inc., som mener, at Nel Hydrogen, der er verdens største producent af tankstationer til brintkøretøjer, ved patentering af teknologi har krænket PDCs rettigheder og forretningshemmeligheder.



Adm. direktør Jacob Krogsgaard, Nel Hydrogen, der indgår i børsnoterede norske Nel, afviser pure alle beskyldninger.



"PDC har gennem mange år været en partner og leverandør af kompressorer. Men vi har også i vores mange år i branchen selv udviklet nogle geniale ting og taget patent på dem. Vi samt vores amerikanske og danske advokater er helt overbevist om, at vi ikke har gjort noget galt," siger Jacob Krogsgaard, i forlængelse af, at at Nel i en børsmeddelelse har afsløret, at der er en tvist - og totalt har afvist alle anklager.



Direktøren venter ikke, at uenighederne med den amerikanske leverandør vil få betydning for Nel Hydrogens eksekvering af en række ordrer - bl. a. et projekt til 150 mio. kr. på tankstationer til Sh



"Det er beklageligt, hvis sådan en sag kan komme til at skade vores samarbejde. Men vi venter fortsat at anvende PDC som leverandør, og det amerikanske selskab har også bekræftet vores samarbejde. Vi må imødese, at vi kommer til at bruge en del ressourcer og, at sagen kan træffe længe ud, hvis den virkelig skal køres til ende i retten," siger Jacob Krogsgaard.



Han er iøvrigt sammen med de tre danske partnere via et fælles selskab blandt de største aktionærer i Nel.

Den norske koncern overtog for godt et par år siden de fire danske ingeniørers selskab H2 Logic, der nu under navnet Nel Hydrogen indgår i den norske koncern.