"Det kan smage helt himmelsk," siger kok: Flere danske kaniner på middagsbordet

Der kommer flere danske kaniner på middagsbordet. I følge Landbrug & Fødevarer ser begejstringen for kanin ud til at vokse både hos restaurationer og privatpersoner.



Derfor arbejder organisationen på at genoplive den danske kaninproduktion, en række danske landmænd forventer at udvide produktionen til næste år på grund af den stigende efterspørgsel efter kaninkød.



"Der er en række landmænd, der kommer til at udvide deres besætninger til næste år, og hvis afsætningen er på plads, så kan vi formentlig komme op og slagte ca. 3000 økologiske kaniner. De fleste danske kaninproduktioner er stadig i opstarten, men vi håber, at produktionen vil bide sig fast og vokse," siger Lars Holdensen, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer.



"Den stigende interesse og efterspørgsel kan skyldes, at der på sin vis er tale om et nyt og bæredygtigt produkt til forbrugerne. Herhjemme har vi indtil nu mest set produktet på restauranter, men det har også et klart potentiale hjemme hos de danske forbrugere, fortsætter han.



Danmark har tidligere haft tradition for at have kaninproduktion, men den har været lukket ned i mange år.





Anstrengt forhold til kanin



På restauranten Bastards i København er man særligt glad for de økologiske kaniner, da det er muligt at bruge alt fra dyret i madlavningen.



"Der er nok nogle, der har et lidt anstrengt forhold til at skulle spise kanin, fordi de har haft en kælekanin på et tidspunkt, men det er synd og skam, for kaninen kan smage helt himmelsk," siger Nicklas Rasmussen, der ejer restauranten Bastards.



Kaniner i landbruget kan bruges til at minimere spild af restprodukter, såsom roetoppe og andre restprodukter fra andet planteavl. Dermed kan kaninavl bidrage til den klimavenlige landbrugsproduktion, fordi kaninerne i princippet kan leve udelukkende af grovfoder fra bedriften, hvilket sikrer en kødproduktion med et lavt klimaaftryk.



Det er småt med statistik på den danske kaninproduktion. Men Landbrug & Fødevarer oplyser, at i en erfa-gruppe om økologisk kaninavl er der 16 medlemmer, som i år har avlet på 100 moderdyr - og næste år venter at udvide med mindst 50 pct.