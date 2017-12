Obama sviner Trump: "Fravær af amerikansk lederskab".

Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama langede endnu en gang ud efter sin efterfølger, Donald Trump, da han mødtes med virksomhedsledere i Paris.



Under en tale til mediechefer, finansfolk og akademikere i netværket Les Napoleons beklagede Obama atter, at præsident Donald Trump tidligere på året meddelte, at han ville tilbagekalde USA's tilslutning til FN's klimaaftale fra 2015.



Obama kaldte således Trumps handling for et "midlertidigt fravær af amerikansk lederskab".



Da Obama blev bedt om at opliste fremtidige lederskabskvaliteter, slog han til lyd for "mere fokus på at få kvinder på topposter".



"For mænd synes at have lidt problemer for tiden," sagde Barack Obama med henvisning til #MeToo-debatten, der sætter fokus på seksuel chikane og seksuelle overgreb.



"Nu er det ikke for at generalisere, men kvinder lader til at have mere format end mænd," sagde den 56-årige demokrat, som forlod præsidentposten i USA i januar.



