Er det kun 25 år siden? Verdens første sms blev sendt 3. dec. 1992

For 25 år siden sendte den dengang kun 22-årige britiske ingeniør Neil Papworth fra Reading verdens første sms.



Han arbejdede for et firma, som forsøgte at udvikle korte tekstbeskeder til kunden Vodafone UK.



Som en del af projektet sendte han 3. december 1992 en sms til Vodafone-direktør Richard Jarvis, som på det tidspunkt var til julefrokost med sine kolleger.



Richard Jarvis modtog sms'en på en telefon Orbitel 901, og beskeden lød: Glædelig jul.



Sms'en blev dog ikke sendt fra en telefon, men fra en computer. Dengang kunne telefonerne nemlig kun modtage beskeder, ikke sende dem.



"Jeg er ikke sikker på, om vi faktisk troede, at det ville blive en stor ting," siger Neil Papworth til techmediet Tech2 i anledning af de 25 år.



Det tog da også et stykke tid for sms'erne at blive forstået. Telefoner med sms-kapacitet kom først til i 1993, og først i takt med mobiltelefonens popularitet slog sms'en for alvor igennem.



Men sms'ens storhedstid må siges at være ovre.



Fra andet halvår af 2015 til andet halvår af 2016 faldt antallet af sendte sms'er i Danmark med 505 millioner til 3,095 milliarder, hvilket svarer til et fald på 14 procent.



Samtidig steg antallet af sendte mms'er med 6,4 procent til 123 millioner.



Det viser Energistyrelsens seneste telestatistik.



For at sætte det nuværende sms-niveau i relief har it-magasinet Computerworld sammenlignet med tal fra 2009.



I første halvår af 2009 blev der således sendt 6,451 milliarder sms'er.



Den primære årsag til faldet i antallet af sms'er er ifølge Computerworld, at danskerne i dag i høj grad anvender internet- og app-baserede chat-tjenester som Facebook Messenger, Snapchat, iMessage og WhatsApp.



Med den type tjenester optræder beskederne som datatrafik, og dermed er der teknisk set ikke længere tale om sms'er (short message service, red.).



/ritzau/