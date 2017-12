Lars Larsen deler ud af rekordoverskud i Jysk på 3,3 mia. kr.

Det er ikke bare ejeren af Jysk , Lars Larsen, der har grund til at smile over rekordoverskuddet i koncernen. De ansatte i Jysks danske butikker får en lille del af resultatet og kan se frem til en ekstra stor bonus i år. I snit er der 14.500 kr. til hver butiksmedarbejder.



Tallet omfatter kun de omkring 1200 butiksansatte i Jysk Danmark, men der sendes altså på dén konto godt 17 mio. kr. ud i ekstra julegave til dem. Oven i er der særlige ordninger for salgsledere, butikschefer osv.



Jysk har netop præsenteret nøgletal for 2016/17. Omsætningen i de godt 2500 butikker landede på rekordhøje 25 mia. kr., og driftsresultatet endte på 3,3 mia. kr. På bundlinjen før skat står der 3,2 mia. kr.



"Jeg er meget tilfreds med resultatet og den store indsats fra de ansatte i Jysk. De har jo den største del af æren for det gode resultat," siger Lars Larsen.



Kommunikationsdirektør Rune Jungberg Pedersen oplyser, at der er bonusordninger for butiksansatte i alle lande, hvor Jysk er repræsenteret, men de er meget forskelligt bygget op afhængig af kultur, skatteforhold osv. i de enkelte lande.



I Danmark er bonussen til de butiksansatte udregnet, efter hvor stor fremgangen har været i den enkelte butik, oplyser landechef i Danmark Bo Viktor Andersen. Og det fungerer helt enkelt på den måde, at de ansatte i hver enkelt butik deler otte procent af den omsætningsfremgang, butikken har haft i forhold til året før.



Det betyder, at der i år udbetales mellem 5.000 kroner og 32.000 kroner til de ansatte, der har arbejdet mindst et helt kvartal i regnskabsåret.



I alt er der i Jysk ansat omkring 22.000 medarbejdere, hvoraf der i Danmark er ca. 1500 i butikker, på kontorer og lagre.