Black Friday bidrog til større end ventet bilsalg i USA i november

Der var godt gang i kasseapparaterne den forgangne fredag, hvor butikkerne lokkede med Black Friday-tilbud. Forbrugerne nøjedes dog ikke kun med mindre indkøb, men benyttede også lejligheden til at købe en del biler.



Faktisk blev der købt så mange, at både Honda og Ford nåede at sælge flere biler i november, end analytikere havde regnet med ifølge Bloomberg News.



For Fords vedkommende blev der på årsbasis solgt 7 pct. flere biler, mens Honda øgede salget med hele 8,3 pct. Til sammenligning havde analytikerne ventet årsstigninger på henholdsvis 3,7 pct. og 5,4 pct.



"November og december er over de seneste år blevet et meget stort udstillingsvindue for industrien," siger Mark LaNeve, der er Fords salgschef i USA, ifølge Bloomberg News.



Det var dog ikke alle bilproducenter, som endte med at overgå analytikernes forventninger. General Motors og Fiat Chrysler havde nemlig et større end ventet fald i deres respektive salg for måneden sammenlignet med samme periode året før.



/ritzau/FINANS