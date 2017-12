Det sker i dag: Theresa May til afgørende brexit-møde

Theresa May til afgørende brexit-møde



Den britiske premierminister Theresa May mødes i Bruxelles med EU-Kommissionens formand Jean Claude Juncker. Målet er at få et gennembrud i forhandlingerne om Storbritanniens udtræden af EU. May forventes at præsentere et formelt udspil til EU-topmødet ti dage senere, så der forhåbentlig kan nikkes ja til, at parterne kan forhandle det fremtidige handelsforhold.



Årsmøde for finanssektoren



Finanssektorens top samles i Skuespilhuset i København til årsmøde i bankernes brancheorganisation Finans Danmark. Udover formand Michael Rasmussen, der til daglig er topchef i Nykredit, går også erhvervsminister Brian Mikkelsen (V) og Nationalbankdirektør Lars Rohde på talerstolen.



Retsopgør om Eik Bank



Østre Landsret fortsætter retsopgøret om Eik Bank. Bankens tidligere ledelse og revision afkræves 250 mio. kr. i sagen. Mandag er det chefen for Finansiel Stabilitet, der skal afgive forklaring. Også den sagsøgte bestyrelsesformand skal udspørges.



Boliger og konkurser



Boligsiden.dk offentliggør tal for udviklingen i antallet af til salg-skilte fordelt på regioner og boligtyper. Derudover offentliggør Danmarks Statistik tal for konkurser og tvangsauktioner i november.