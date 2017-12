Atea-sagen: It-chef i region frygtede aflysning af tur til Dubai

Var fire mænds rejse til Dubai i 2012 en studietur eller derimod mest noget privat med dyre middage, luksushotel og massage? Det er det afgørende spørgsmål fredag i et retslokale i Glostrup.



Flere end 20 mennesker - tiltalte, forsvarere, anklagere og rettens medlemmer - er igen samlet på grund af Bagmandspolitiets påstand om, at it-selskabet Atea skal have ydet bestikkelse til ansatte i Region Sjælland og Rigspolitiet. Selskabets formål skulle være at holde fast i en betydningsfuld kunde.



Det er 17. dag i den omfattende sag, hvor man tidligere har endevendt en rejse i 2014 til Dubai. Den tur med kig på Formel 1 og andre fornøjelser er blevet kaldt en drengetur. Fagligt indhold var der intet af.



To år tidligere var overskriften "Business Executive Brief". I det oprindelige program var der flere faglige arrangementer, men det endte med kun et enkelt på tre timer med Cisco i løbet af de seks dage.



Få dage før flyveturen på businessclass var en af de tiltalte, den daværende it-chef i Region Sjælland, bekymret for risikoen for en aflysning. I en mail skrev han:



"Vi er nødt til at finde et eller andet vi skal se i Dubai som er officielt ... Det er nogle helt fantastiske spisesteder som Rikke har valgt, så det ville være en katastrofe ..."



På rejsen deltog desuden den konstituerede it-direktør i regionen samt Ateas daværende koncernchef og koncerndirektør. Også disse tre mænd er tiltalt. Turen løb op i 218.817 kroner, og det endte med, at regionen betalte 101.000 kroner. Pengene blev nemlig trukket på regionens konto med tilgodehavende i Atea.



Derfor spørger senioranklager Alexander Dzogov den tidligere koncerndirektør, om han mener, at det var o.k., at regionen kom til at betale 101.000 for et tre timer langt møde?



- Det var ikke bare det arrangement på tre timer. Vi brugte også rigtig mange timer på at diskutere indkøb med Michael, for vi troede jo, at han ville blive den næste it-direktør, svarer den tiltalte. Noget tilsvarende siger den tidligere koncernchef, da han afhøres:



- Det er en gave for os at være sammen med kunderne, siger han.



- Vi havde en klippefast ambition om et tungt program. Det lykkedes ikke, men jeg mener, at vi gennemførte en faglig studietur, siger han.



Bagmandspolitiet mener derimod, at rejsen var af overvejende privat karakter.



På de kommende retsmøder studeres bilag fra besøg på fine restauranter, og også en stribe vidner skal afhøres inden dommen, som ventes til februar.



/ritzau/