Arla skifter ud i toppen: Formanden går af

Mejerikoncernen Arla skal have ny formand. Den 65-årige svensker Åke Hantoft har meddelt Arla Foods-bestyrelsen, at han har besluttet sig for at gå på pension og har sat sin gård med mælkeproduktion i Sverige til salg.



Åke Hantoft kan ikke fortsætte som formand, hvis han ikke er mælkeproducent og leverer til Arla, og han stopper derfor, når gården er solgt, eller senest i forbindelse med repræsentantskabsmødet i maj 2019. Bestyrelsen har derfor nu sat gang i arbejdet med at finde en afløser.



Næstformand i bestyrelsen er danske Jan Toft Nørgaard. Både han og Åke Hantoft har haft deres nuværende poster siden 2011.



"Min hustru og jeg har besluttet, at det nu er det rette tidspunkt at fortælle, at vi er begyndt at tænke på at gå på pension. Vi er begge fyldt 65 år, og vi har dedikeret mange år til vores gårde og til Arla Foods. Nu vil vi gerne kunne bruge mere tid på familien og hinanden, og da vores tre børn alle har flotte karrierer uden for mælkeproduktion, har vi taget beslutningen om at sætte vores gård til salg," forklarer Åke Hantoft i en pressemeddelelse fra Arla.



"Jeg har altid været og er stadig meget stolt over at stå i spidsen for Arla Foods, som vi hele tiden arbejder med at modernisere og internationalisere, senest gennem vores Good Growth 2020-strategi. Derfor er det meget vigtigt for mig at sikre, at bestyrelsen har den nødvendige tid til at lægge en plan for fremtiden, og det er grunden til at jeg offentliggør mine planer allerede nu," siger den nu afgående formand.



Allerede her ved årsskiftet forlader Arlas viceadministrende direktør gennem mange år Povl Krogsgaard sin post for at gå på pension. Han afløses på posten som chef for Arlas supply chain af af schweizeren Sami Naffakh.