Haderslev får 80 ekstra skattearbejdspladser

Skattevæsnet åbner en ny afdeling i Haderslev med 80 arbejdspladser. Det oplyser Skatteministeriet.



Det er en afdeling af den nyoprettede styrelse Skattestyrelsen, der skal ligge i den sønderjyske by.



I forvejen er det planlagt, at 170 skattemedarbejdere, der skal arbejde med vurdering, skal placeres i Haderslev. Samlet set bliver der altså cirka 250 stillinger i skattevæsnet i byen.



Det er blandt andet efter ønske fra de ansatte selv, at det er besluttet at lægge en afdeling af Skattestyrelsen i Haderslev.



Også Socialdemokratiet har presset på for at få lagt en afdeling af Skattestyrelsen i Sønderjylland.



- Jeg har lyttet til de gode argumenter og politiske ønsker, som der den seneste tid er kommet omkring Sønderjylland, udtaler skatteminister Karsten Lauritzen (V) i en pressemeddelelse.



- Grundlæggende har vi en god og fornuftig plan, og nu kommer der så en ekstra prik på danmarkskortet. Det bidrager til en fortsat stærk kontrol i det syd- og sønderjyske område.



Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, er grundlæggende tilfreds med placeringen i Haderslev.



Han mener dog stadig, at der er behov for at lægge enheder af Skattestyrelsens virksomhedskontrol i Vestsjælland og Nordjylland, der efter S-ordførerens mening er for tyndt besat.



Foruden den nye afdeling i Haderslev tilføres Skattestyrelsens afdeling i Odense 20 medarbejdere. Derudover oprettes en ny afdeling til fogederne i Gældsstyrelsen i Randers. Dermed får Gældsstyrelsen afdelinger i syv byer i stedet for seks.



Årsagen til, at der oprettes nye styrelser, afdelinger og enheder rundt omkring i landet, er, at politikerne er i gang med at oprette et stort set helt nyt skattevæsen.



Det nuværende skattevæsen, der går under navnet Skat, bliver så at sige revet ned efter en række skandalesager. I stedet oprettes syv nye specialiserede fagstyrelser. Fem af styrelsens hovedkvarterer og 1600 arbejdspladser placeres uden for hovedstaden.



/ritzau/