Lars Larsen sætter ny rekord: Jysk rammer 25 mia. kr. i omsætning

Lars Larsens kæde af Jysk-butikker sætter ny salgsrekord. Omsætningen blev i det seneste år 25 mia. kr., og købmanden har ingen planer om at stoppe. De i dag godt 2500 butikker skal blive til 5000.



Det er 69-årige Lars Larsens nye langsigtede mål, oplyser han i forbindelse med præsentation af nøgletal for regnskabsåret 2016/17.



Omsætningen blev helt præcist 24,97 mia. kr. - en fremgang på små 2 mia. kr. - mens driftsresultatet landede på 3,3 mia. kr. mod 3,1 mia. kr. året før.



Dermed har Jysk igen fået gang i væksten på bundlinjen. De seneste to regnskabsår har driftsresultatet stået på 3,1 mia. kr.



Før skat står der i den nye årsrapport 3,2 mia. kr. på bundlinjen, en fremgang på tæt ved 9 pct.



"Jeg er meget tilfreds med resultatet og den store indsats fra de ansatte i Jysk. De har jo den største del af æren for det gode resultat. Samtidig glæder jeg mig over, at Jysk har været i stand til at øge antallet af kunder i vores butikker markant. Det bekræfter, at der stadig er et stort behov for fysiske butikker og personlig kundeservice i fremtiden, selv om e-handlen fortsat stiger," siger ejer og bestyrelsesformand i Jysk Group, Lars Larsen.



Vokser i Østeuropa



Der er i dag 22.000 medarbejdere i Jysk, som hvert år udvider sin kæde af butikker med omkring 100 på nye og eksisterende markeder.



De senere år er væksten især kommet via åbning af nye butikker i Central- og Østeuropa.



"Jysk vokser meget i lande som Rumænien, Bulgarien, Grækenland og Belgien, som er blandt de nyere lande på vores landkort. Men der sker også meget i Polen, hvor vi nu har 210 butikker, og der er helt sikkert plads til mange flere," siger Lars Larsen.



Han kigger også mod vest, når han skal vurdere fremtidens muligheder. Lars Larsen har således for nylig afsløret, at Chile er blandt de lande, der snart får sine første Jysk-butikker, når Dänisches Bettenlager ekspanderer til Sydamerika.