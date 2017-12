Det skriver medierne: Banker førte aktionærer i OW Bunker bag lyset

Berlingske Business



Biotekselskabet Genmab har ramt plet i Tyskland med kræftmidlet Darzalex, som bliver solgt til toppris på et marked, hvor andre dyre lægemidler må give op.Tusindvis af job i den finansielle sektor kan i løbet af kort tid forsvinde til andre lande. Det fremgår af en ny analyse. Udviklingen er alarmerende, mener Finansforbundet.Væksttallene for den danske økonomi fra Danmarks Statistik er alt for usikre. Det betyder, at den økonomiske politik styres med blind for øjnene, vurderer topøkonomer.Nye oplysninger i skandalen om OW Bunker viser, at investeringsbanken Carnegie tilsyneladende ville hemmeligholde OW Bunkers indtjening på oliespekulation for at sikre en højere pris ved børsnoteringen.Slagterigiganten Danish Crown vil udbetale 1,6 mia. kr. ekstra til selskabets andelshavere. Den ekstraordinære udbetaling er blevet drøftet på de seneste dages repræsentantskabsmøde, og her var der bred opbakning til forslaget.

Novo-topchef jagter milliardopkøb

Børsen

Novo Nordisk har desperat brug for at foretage opkøb til det skrantende forretningsområde Biopharmaceuticals. Men opgaven er vanskelig, for der er ifølge topchef Lars Fruergaard Jørgensen ikke ret mange muligheder.Dankortet er i problemer. De små erhvervsdrivende og dem, der starter nye virksomheder, vælger i stor stil andre betalingsløsninger, fordi dankortet er for dyrt og for besværligt. Det får nu betalingskæmpen til at bede erhvervsministeren om hjælp.Milliardkoncernen Co-Ro indleder strategisk sats på afrikanske vækstmarkeder. Ny fabrik i Kenya skal tage kampen mod Coca-Cola.Venturefonden Nordic Eye skyder efter blot syv måneders ejerskab det lille amerikanske IT-firma Weblife af. Investorerne får pengene syv gange igen i en spektakulær handel.Kapitalfonden Axcel investerede for en måned siden i Mountain Top Industries, der laver tilbehør til pickup-trucks. Nu afslører selskabets regnskab et overskud efter skat på 84 mio. kr. i 2016/17, hvilket er tæt på en fordobling i forhold til året før. Samtidig stiger driftsresultatet fra 59 mio. kr. til 108 mio. kr.Slagterikoncernen Danish Crown vil med et offensivt træk stoppe flere års nedgang i tilførslerne af slagtegrise og forsøge at tiltrække flere leverandører. Koncernen sender bunden kapital ud til sine ejere.It-konsulentvirksomheden Epico satser på vækst i udlandet og en fordobling af omsætningen inden fire år. Selskabet er i hastig vækst og har planer om at blive den bedste it-konsulentvirksomhed i Nordeuropa. I 2018 forventes koncernen at runde en omsætning på 400 mio. kr.Det svenske Aktietorget vil starte op i København for at børsnotere danske virksomheder. Aktiedirektøren tror på, at det vil stoppe danske virksomheders børsflugt over Øresund./ritzau/FINANS