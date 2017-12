Det sker i dag: Atea-sagen fortsætter

Relateret indhold Aktieordbog

Atea-sagen fortsætter



Den store straffesag om bestikkelse mod it-selskabet Atea og syv mænd fortsætter i Retten i Glostrup. Både rejser til Las Vegas, Dubai og dyre middage var blandt gaverne. De tiltalte nægter sig skyldige. Retssagen begyndte 10. oktober og forventes at slutte i begyndelsen af februar næste år.



Udenrigspolitik



Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) deltager i forhandling om regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi for 2017-2018.



Fed-chefer på talerstolen



Tre af de regionale chefer i den amerikanske centralbank Federal Reserve holder tale. Det er James Bullard fra St. Louis, Robert S. Kaplan fra Dallas og Patrick Harker fra Philadelphia. De to sidstnævnte er medlem af Federal Reserves pengepolitiske komité.



Byge af nøgletal



Fredagen igennem lander nøgletal fra statens talfabrik, Danmarks Statistik, om bl.a. den offentlige sektors finanser og indkomstskat. Derudover kommer PMI industri, der giver en indikation af indkøbschefernes forventninger, fra både Italien, Frankrig, Tyskland, eurozonen og USA.