Rusland forbereder militærexit fra Syrien efter Assad-støtte

Rusland, som med kampfly har været en afgørende magtfaktor i den syriske konflikt, er i fuld gang med forberedelser af en militær tilbagetrækning.



Det siger Ruslands sekretær i FN's Sikkerhedsråd, Nikolaj Patrusjev, ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.



- Forberedelserne pågår, siger han til russiske medier.



Rusland rykkede i sensommeren 2015 ind i Syrien med kampfly. Russerne har støttet det syriske styre med præsident Bashar al-Assad i spidsen.



Den russiske generalstabschef sagde i sidste uge ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Ruslands styrke i Syrien vil blive markant reduceret.



Tilbagetrækningen vil begynde inden nytår, lød det fra militærledelsen.



USA og Rusland har været massivt til stede i Syrien for at bekæmpe den fælles trussel fra Islamisk Stat.



I realiteten er de to stormagter dog fjender i landet, hvor USA har støttet oprørere, der forsøger at vælte Bashar al-Assad. USA har udstyret dem med militært isenkram og efterretninger.



Der har også været flere diplomatiske sammenstød som følge af farlige episoder mellem de to landes styrker i Syrien.



/ritzau/