Danish Crown sender 1,5 mia kr til sine ejere

Danish Crown sender 1,5 mia. kr. ud til sine ejere, de danske landmænd.



Det oplyser selskabet, der med en omsætning på 62 mia. kr. er et af Danmarks største.

Baggrunden for udbetalingen er, at det skal være nemmere for unge landmænd at etablere sig, og at vækst skal belønnes.



"En af de helt store opgaver, når man skal etablere sig som producent af slagtedyr, er fremskaffelse af likviditet. Den udfordring vil vi gøre, hvad vi kan, for at løse, så derfor har vi lavet en plan for at afskaffe andelshaverkontoen, der samtidig gør det mere attraktivt for alle at udvide deres produktion af slagtedyr," siger Erik Bredholt, der er formand for Danish Crown.



Koncernen kan tage dette skridt, fordi selskabet i dag har en soliditet på over 30 pct. og en bogført egenkapital på op mod 8 mia. kr.



Første skridt er at stoppe indbetalingerne på ejernes andelshaverkonti i Danish Crown med virkning fra regnskabsåret 2017/2018. Det betyder, at der ikke som hidtil tilbageholdes 15 øre pr. kilo for grise og 30 øre pr. kilo for kreaturer af restbetalingen, når den sendes ud til ejerne i december 2018.



En nyetableret landmand, med en årlig leverance til Danish Crown på 6000 grise, får dermed en ekstra likviditet på omkring 75.000 kroner til driften. På samme måde får en ejer, der over otte år har løftet sine leverancer fra 5.000 til 15.000 grise, cirka 125.000 kroner ekstra, der ellers var blevet på andelshaverkontoen.



"Ved at styrke vores ejeres likviditet øger vi også Danish Crowns konkurrencekraft markant. Vi vil være selskabet for dem som - sammen med os - vil sikre og udvikle produktionen af slagtegrise. I mine øjne vil denne ændring være et stort skridt i retning af at kunne holde flere smågrise i Danmark, så vi både kan skabe flere arbejdspladser på slagterierne og løfte eksporten," siger Erik Bredholt.



I øjeblikket har ejerne lige godt 1,5 mia. kr. stående på deres andelshaverkonti i Danish Crown. De penge vil efter planen blive stående på navn indtil regnskabsåret 2020/2021, hvor Danish Crown vil påbegynde udbetalingen, der vil ske over en periode på otte år.