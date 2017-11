Sol og vind deler i porten - Argentina udvider auktion

Relateret indhold Artikler

Argentinas regering har tildelt kontrakter på 666 megawatt vindenergi og 557 megawatt solenergi under en auktion, hvor der samlet blev indgået aftaler om vedvarende energiprojekter på 1,4 gigawatt.



Auktionen, som blev kaldt Runde 2, var stærkt overtegnet, og regeringen har valgt at udvide processen ved at søge yderligere 660 megawatt, der kan blive indgået kontrakter på inden for de næste ti dage.



Det vil kræve, at nogle af de selskaber, som ikke vandt i første omgang, reviderer deres priser ned, hvilket kan sikre dem en aftagerkontrakt på strømmen over en 20-årig periode.



Det skriver Recharge News.



I den anden fase af Runde 2, som landets energiminister kalder Runde 2.5, skal udviklerne reducere vindpriserne til maksimalt 40,27 dollar per megawatt-time og solenergiprojekterne til maksimalt 41,76 dollar per megawatt-time.



I den første del af Runde 2 varierede priserne på de kontrakttildelte vindprojekter mellem 37,3 og 41,2 dollar per megawatt-time, mens solenergiprojekterne gik til mellem 40,3 og 43,3 dollar per megawatt-time. Der lå dog en del bud lige over de niveauer, og det er dem, der nu har mulighed for alligevel at opnå kontrakter, hvis de skruer lidt ned for priserne.



- Priserne kommer ned fra auktion til auktion og reflekterer fremskridt i teknologi og reduktionen i landerisici, men det viser også, at investorerne har tillid til, at regeringen vil fortsætte sin kurs, siger Argentinas energiminister, Juan Aranguren, ifølge Recharge News.



/ritzau/FINANS