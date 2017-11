Rusland kritiserer USA for bevidst at provokere Nordkorea

USA provokerer bevidst Nordkorea, mener Rusland, som ikke vil støtte USA's forslag om en handelsblokade mod Nordkorea.



Det siger den russiske udenrigsminister, som også mener, at de vedvarende sanktioner over for styret i Nordkorea ikke har egentlig effekt.



- Vores holdning (over for USA's forslag, red.) er negativ. Vi har flere gange sagt, at sanktionspresset i realiteten har udtømt sig selv, siger Lavrov.



Udenrigsministeren mener, at USA bevidst provokerer Nordkorea.



- Washingtons seneste skridt synes at have et bevidst mål om at provokere Pyongyang til at vælge en hård vej, siger Sergej Lavrov.



I et interview med den italienske avis Libero siger ministeren, at Rusland opfatter USA's politik under præsident Donald Trump som meget lig den politik, der blev ført under forgængeren Barack Obama.



- Desværre fortsætter linjen under Donald Trumps hold i samme spor, og den er faktisk meget lidt forskellig fra linjen under Barack Obama, siger Sergej Lavrov.



Meldingen kommer i forlængelse af et møde i FN's Sikkerhedsråd onsdag aften. Her var bekymringen over Nordkoreas atomprogram og missiltest på dagsordenen.



USA's FN-ambassadør, Nikki Haley, sagde under samlingen, at ingen må være i tvivl om, at Nordkorea vil blive udslettet, hvis det ender i en krig.



/ritzau/Tass