Dansk politi har anholdt en 43-årig russisk statsborger ved navn Alexander Panesj, der siger, at han er advokat for stormagtens førende oppositionsleder.



Det skriver Politiken torsdag.



Alexander Panesj bor til daglig i Frankrig, hvor han i november 2015 søgte politisk asyl efter at være flygtet fra Rusland i frygt for forfølgelse på grund af tilknytning til den førende oppositionsleder Aleksej Navalnyj, som han efter eget udsagn har været advokat for.



Alexander Panesj var i sidste uge på vej fra Frankrig til Litauen, da hans fly mellemlandede i Danmark, hvor han blev anholdt og dagen efter fremstillet i Københavns Byret. Han er foreløbig varetægtsfængslet til 19. december.



Siden 2016 har Alexander Panesj været internationalt efterlyst af de russiske myndigheder for omfattende bestikkelse af embedsmand, korruption, falsk forklaring og falsk bevisførelse.



Anklager, som Panesj nægter sig skyldig i og kalder for fabrikerede.



"Det er uforståeligt, at de danske myndigheder finder grund til at anholde ham, fordi han lige akkurat strejfer dansk jord. Efter at han i et år har boet helt åbenlyst i Frankrig, hvor hans asylsag i øjeblikket behandles," siger russerens danske advokat, Kim Bagge, til Politiken.



Rigsadvokaten bekræfter, at Københavns Byret har varetægtsfængslet en 43-årig russer. På grund af tavshedspligt kan landets øverste anklagemyndighed ikke oplyse hans navn, eller hvad han står anklaget for i Rusland.



Ifølge Politikens oplysninger er der dog tale om Alexander Panesj.



"Hvis en person er internationalt efterlyst, er det Danmarks forpligtelse at undersøge mulighederne for udlevering. I den forbindelse har retten besluttet at varetægtsfængsle ham," siger chefkonsulent Henriette V. Norring fra rigsadvokatens internationale enhed, til Politiken.



De har nu rettet henvendelse til de russiske myndigheder, der er blevet bedt om at sende en formel udleveringsanmodning.



Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis), siger til Politiken, at sagen kan være med til at forværre de diplomatiske spændinger.



Han anser det for mest sandsynligt, at den russiske mand får lov til at rejse tilbage til Frankrig, hvor hans asylsag er under behandling.



/ritzau/