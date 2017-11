Medie: Opec og Rusland klar til forlængelse af loft på olieproduktion

Rusland og de olieeksporterende landes organisation, Opec, har taget et skridt nærmere en forlængelse af deres aftale om et loft på olieproduktionen. Det skriver Bloomberg.



Kuwaits olieminister Issam Almarzooq siger til Bloomberg, at parterne har besluttet at forlænge aftalen med seks til ni måneder. Det betyder, at den vil udløbe ved udgangen af næste år frem for til marts.



Oplysningerne efter et møde onsdag, mens detaljerne vil blive offentliggjort på et møde torsdag, fortæller den russiske energiminister Alexander Novak til Bloomberg.



"Vi havde en god og konstruktiv samtale. Markedsbalancen er stadig ikke genoprettet og der er brug for yderligere fælles handling efter 1. april. Alle anbefalede at forlænge aftalen," siger Alexander Novak til Bloomberg.



Torsdag mødes netop Opec og Rusland i Wien for at tale om aftalen, der lægger et loft over udbuddet af olie på verdensmarkedet for dermed at hæve prisen.



Markedets øjne vil være skarpt rettet mod udmeldingerne torsdag. Hvis Opec signalerer, at man går efter en forlængelse på ni måneder, vil det blive opfattet som, at aftalen skal udløbe til det næste møde i juni. Det vil tilfredsstille markedets forventning om en stærk aftale, skriver Bloomberg.



Men hvis olieproducenterne kun bliver enige om en forlængelse på tre måneder med mulighed for at udvide med yderligere seks måneder, vil det ifølge Bloomberg ses som en skuffelse.



Onsdag morgen kostede en tønde af den europæiske referenceolie – Brent – 63,2 dollar mod 63,65 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie blev onsdag morgen handlet til 58,65 dollar mod 58,9 dollar tirsdag eftermiddage.